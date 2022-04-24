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Кабель NYM-J 4х4,0

NYM-J 4х4,0
0.404
км
ООО «ЭлКаб+»
Псков
NYM-J 4х4,0
1.170
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
NYM-J 4х4,0
0.286
км
ООО «Электросвет» («ЭнергоСнаб»)
Иваново
NYM-J 4х4,0
0.036
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
NYM-J 4х4,0
1.500
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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