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NYM-J
NYM-J 4х4,0
Кабель NYM-J 4х4,0
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NYM-J 4х4,0
0.404
км
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ООО «ЭлКаб+»
Псков
NYM-J 4х4,0
NYM-J 4х4,0
1.170
км
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ООО «НПО Электроснаб»
Москва
NYM-J 4х4,0
NYM-J 4х4,0
0.286
км
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ООО «Электросвет» («ЭнергоСнаб»)
Иваново
NYM-J 4х4,0
NYM-J 4х4,0
0.036
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
NYM-J 4х4,0
NYM-J 4х4,0
1.500
км
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ООО «Конкорд»
Смоленск
NYM-J 4х4,0
Тара:
Бухта (100м)
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