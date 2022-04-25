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Кабель NYM 5х16

NYM 5х16
0.095
км
ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
NYM 5х16
0.129
км
ООО «Медиакабель»
Москва
NYM 5х16
4.388
км
533,77 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
NYM 5х16
1.515
км
533,77 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
NYM 5х16
0.300
км
920,00 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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