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Кабель NYCY 3х2,5/2,5

NYCY 3х2,5/2,5
0.003
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
NYCY 3х2,5/2,5
Под заказ
км
ООО «Синтек»
Москва
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