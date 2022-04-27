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Кабель NYCY 3х1,5/1,5

NYCY 3х1,5/1,5
0.729
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
NYCY 3х1,5/1,5
Под заказ
км
ООО «Синтек»
Москва
NYCY 3х1,5/1,5
0.197
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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