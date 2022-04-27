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NYCY
NYCY 30х1,5/6,0
Кабель NYCY 30х1,5/6,0
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NYCY 30х1,5/6,0
0.100
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
NYCY 30х1,5/6,0
Цвет:
чёрный
NYCY 30х1,5/6,0
Под заказ
км
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ООО «Синтек»
Москва
NYCY 30х1,5/6,0
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