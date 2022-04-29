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Кабель NOMAK 12х2х0,5+0,5

NOMAK 12х2х0,5+0,5
0.348
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
NOMAK 12х2х0,5+0,5
2.850
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
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