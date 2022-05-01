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Кабель NFK Plagum SNB PSP 3х50/16 - 6кВ

NFK Plagum SNB PSP 3х50/16 - 6кВ
0.303
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
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