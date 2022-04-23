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Nexans XCH-JZ
Nexans XCH-JZ 4х0,75
Кабель Nexans XCH-JZ 4х0,75
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Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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Nexans XCH-JZ 4х0,75
0.502
км
130 500,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
Nexans XCH-JZ 4х0,75
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