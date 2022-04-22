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Nexans N2AXS(F)2Y
Nexans N2AXS(F)2Y 1х240/50 - 6/10кВ
Nexans N2AXS(F)2Y 1х240/50 - 6/10кВ
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Nexans N2AXS(F)2Y 1х240/50 - 6/10кВ
0.110
км
799 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
Nexans N2AXS(F)2Y 1х240/50 - 6/10кВ
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