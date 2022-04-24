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N2XH
N2XH FE180/E90 5х50
N2XH FE180/E90 5х50
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N2XH FE180/E90 5х50
0.014
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ООО «Краснодар Кабель»
Краснодар
N2XH FE180/E90 5х50
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