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N2XCH 4х1,5/1,5

N2XCH 4х1,5/1,5
0.023
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
N2XCH 4х1,5/1,5
Под заказ
км
ООО «Синтек»
Москва
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