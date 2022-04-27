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N2XCH 3х6,0/6,0

N2XCH 3х6,0/6,0
0.013
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
N2XCH 3х6,0/6,0
Под заказ
км
ООО «Синтек»
Москва
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