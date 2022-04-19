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MPRXCX
MPRXCX 2х1,5
Кабель MPRXCX 2х1,5
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MPRXCX 2х1,5
0.100
км
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ООО «Элек»
Санкт-Петербург
MPRXCX 2х1,5
MPRXCX 2х1,5
0.100
км
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ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
MPRXCX 2х1,5
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