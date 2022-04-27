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Кабель LiYY 8х0,25

LiYY 8х0,25
0.051
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
LiYY 8х0,25
0.160
км
ООО «Центркабельприбор»
Москва
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