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LiYY
LiYY 8х0,25
Кабель LiYY 8х0,25
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Цена с НДС
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LiYY 8х0,25
0.051
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
LiYY 8х0,25
Цвет:
серый
LiYY 8х0,25
0.160
км
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ООО «Центркабельприбор»
Москва
LiYY 8х0,25
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