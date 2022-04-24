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LiYCY
LiYCY 6х0,5
Кабель LiYCY 6х0,5
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LiYCY 6х0,5
0.071
км
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ООО «Уралкабельпром»
Пермь
LiYCY 6х0,5
LiYCY 6х0,5
Под заказ
км
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ООО «Синтек»
Москва
LiYCY 6х0,5
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