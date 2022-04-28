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LiYCY
LiYCY 3х2,5
Кабель LiYCY 3х2,5
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LiYCY 3х2,5
4.109
км
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ООО «2М Кабель»
Москва
LiYCY 3х2,5
LiYCY 3х2,5
0.898
км
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АО «Форум электро»
Москва
LiYCY 3х2,5
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