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LiY(St)CY
LiY(St)CY 3х(2х0,22)+1х(3х0,56)
Кабель LiY(St)CY 3х(2х0,22)+1х(3х0,56)
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LiY(St)CY 3х(2х0,22)+1х(3х0,56)
0.202
км
62 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
LiY(St)CY 3х(2х0,22)+1х(3х0,56)
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