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LiY
LiY 0,25
Кабель LiY 0,25
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LiY 0,25
0.250
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
LiY 0,25
0.750
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
LiY 0,25
0.250
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
LiY 0,25
0.500
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
LiY 0,25
1.000
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
LiY 0,25
0.250
км
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ООО «ТК Нева»
Санкт-Петербург
LiY 0,25
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