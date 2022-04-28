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Li2Y(St)CH
Li2Y(St)CH 1х2х0,34
Li2Y(St)CH 1х2х0,34
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Li2Y(St)CH 1х2х0,34
8.440
км
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ООО «2М Кабель»
Москва
Li2Y(St)CH 1х2х0,34
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