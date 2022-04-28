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KJAAM-RV
KJAAM-RV 24х(2+1)х0,5/6
Кабель KJAAM-RV 24х(2+1)х0,5/6
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KJAAM-RV 24х(2+1)х0,5/6
0.464
км
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ООО «ЭлКаб+»
Калининград
KJAAM-RV 24х(2+1)х0,5/6
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