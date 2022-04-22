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Кабель JE-Y(St)Y Bd Si 12х2х0,8

JE-Y(St)Y Bd Si 12х2х0,8
0.463
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
JE-Y(St)Y Bd Si 12х2х0,8
0.260
км
247 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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