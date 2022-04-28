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JB-750 3G1,0

JB-750 3G1,0
0.600
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
JB-750 3G1,0
0.550
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
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