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I-BUS
I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
Кабель I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
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I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
0.090
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
Цвет:
фиолетовый
I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
2.900
км
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ООО «ЭлКаб+»
Калининград
I-BUS 3х2х0,25+3х1,0
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