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Кабель I-BUS 3х2х0,25

I-BUS 3х2х0,25
0.426
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
I-BUS 3х2х0,25
2.900
км
ООО «ЭлКаб+»
Калининград
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