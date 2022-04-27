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Кабель I-BUS 3х2х0,22+3х1,0

I-BUS 3х2х0,22+3х1,0
0.200
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
I-BUS 3х2х0,22+3х1,0
6.000
км
ООО «ЭлКаб+»
Калининград
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