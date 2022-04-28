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Кабель HXHRH CI 5х2,5 RM 0,6/1кВ

HXHRH CI 5х2,5 RM 0,6/1кВ
0.475
км
ООО «ТТД ТатНефть»
Лениногорск
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