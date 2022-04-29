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HX 9,5 ф 0,3
HX 9,5 ф 0,3
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Фильтры
HX 9,5 ф 0,3
1 предложение
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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HX 9,5 ф 0,3
0.052
т
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АО «МосКабельКомплект»
Мытищи
HX 9,5 ф 0,3
Норматив:
ТУ 48-21-201-72
Год производства:
2006
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