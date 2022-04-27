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HELUFLON-PTFE-5Y

HELUFLON-PTFE-5Y 1х14AWG
0.072
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
HELUFLON-PTFE-5Y
1.390
км
ООО «ЭлКаб+»
Санкт-Петербург
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