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H07V2-K 1,5

H07V2-K 1,5
0.265
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
H07V2-K 1,5
1.300
км
ЗАО "ТПО "ЭЛЕКТРОПРОДУКТ РУС"
Самара
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