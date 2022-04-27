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H07RN-F 3G2,5

H07RN-F 3G2,5
0.135
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
H07RN-F 3G2,5
4.900
км
ООО «Кенолл»
Москва
H07RN-F 3G2,5
74.300
км
ООО «ЭлКаб+»
Калининград
H07RN-F 3G2,5
3.358
км
2,21 RUB
ООО «ПТК «Априори»
Москва
H07RN-F 3G2,5
0.802
км
ООО «ЭлектроЦентр»
Санкт-Петербург
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