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H07RN-F
H07RN-F 1х150
H07RN-F 1х150
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H07RN-F 1х150
1.741
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
H07RN-F 1х150
Цвет:
чёрный
H07RN-F 1х150
0.350
км
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ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
H07RN-F 1х150
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