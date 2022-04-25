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H05VV5-F 5G1,5

H05VV5-F 5G1,5
0.079
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
H05VV5-F 5G1,5
0.775
км
92,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
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