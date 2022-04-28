Применение провода H05V-U 0,75 RD

Провода H05V-U предназначены для внутреннего подключения приборов, а также для использования в защищенной проводке, в осветительных приборах, в сухих помещениях, в производственном электрооборудовании, в распределительных устройствах, в трубах, проложенных под штукатуркой, по штукатурке