провод соответствует гармонизированным стандартам (Harmonised)
05
номинальное напряжение 300/500В
V
изоляция из ПВХ пластиката
U
однопроволочная жила (1 класс по IEC 60228:2004)
Характеристики провода H05V-U 0,75 BN
Конструкция провода H05V-U 0,75 BN
1. Однопроволочная круглая токопроводящая медная жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката
Применение провода H05V-U 0,75 BN
Провода H05V-U предназначены для внутреннего подключения приборов, а также для использования в защищенной проводке, в осветительных приборах, в сухих помещениях, в производственном электрооборудовании, в распределительных устройствах, в трубах, проложенных под штукатуркой, по штукатурке
Наименование
Остаток
Ед. изм.
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