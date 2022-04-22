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FXOJ
FXOJ 3х10/10 RM - 6/10кВ
Кабель FXOJ 3х10/10 RM - 6/10кВ
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FXOJ 3х10/10 RM - 6/10кВ
0.280
км
378 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
FXOJ 3х10/10 RM - 6/10кВ
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