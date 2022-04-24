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FC-SC/UPC
FC-SC/UPC SM (9/125) simplex (3,0мм)-20м
Кабель FC-SC/UPC SM (9/125) simplex (3,0мм)-20м
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FC-SC/UPC SM (9/125) simplex (3,0мм)-20м
12
шт
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ООО «Алекскабель»
Пенза
FC-SC/UPC SM (9/125) simplex (3,0мм)-20м
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