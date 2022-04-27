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F-CY-JZ (LiYCY-JZ)
F-CY-JZ (LiYCY-JZ) 4G0,5
Кабель F-CY-JZ (LiYCY-JZ) 4G0,5
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Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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F-CY-JZ (LiYCY-JZ) 4G0,5
0.298
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
F-CY-JZ (LiYCY-JZ) 4G0,5
Цвет:
серый
Фильтры
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