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Кабель DeviceNet 1х2хAWG24/19+1х2хAWG22/19

DeviceNet 1х2хAWG24/19+1х2хAWG22/19
0.050
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
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