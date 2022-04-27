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Кабель DATAFLAMM-C-PAAR (Li2YCH TP) 7х2х0,25

DATAFLAMM-C-PAAR (Li2YCH TP) 7х2х0,25
0.061
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
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