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Кабель DATAFLAMM-C-PAAR (Li2YCH TP) 2х2х0,5

DATAFLAMM-C-PAAR (Li2YCH TP) 2х2х0,5
0.015
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
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