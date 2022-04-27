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CATV-Kabel
CATV-Kabel 0,7/4,4 ALG
Кабель CATV-Kabel 0,7/4,4 ALG
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Наименование
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Цена с НДС
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CATV-Kabel 0,7/4,4 ALG
0.300
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
CATV-Kabel 0,7/4,4 ALG
Цвет:
белый
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