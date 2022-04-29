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Betalux
Betalux 1х6,0 - 5кВ
Кабель Betalux 1х6,0 - 5кВ
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Betalux 1х6,0 - 5кВ
19.700
км
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ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
Betalux 1х6,0 - 5кВ
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