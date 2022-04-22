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Belden
Belden 3082A
Кабель Belden 3082A
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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Belden 3082A
0.208
км
284 316,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
Belden 3082A
Belden 3082A
0.205
км
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ООО «ВТА Групп»
Москва
Belden 3082A
Belden 3082A
0.205
км
359 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
Belden 3082A
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