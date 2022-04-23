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Belden
Belden 1700E
Кабель Belden 1700E
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Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
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Belden 1700E
0.150
км
49 938,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
Belden 1700E
Belden 1700E
0.203
км
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ООО «ТФК «Большой Урал»
Москва
Belden 1700E
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