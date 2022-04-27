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AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230
AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230
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AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230
0.200
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230
Цвет:
зеленый
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