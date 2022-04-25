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A2XSYBY
A2XSYBY 3х50/16 - 6/10кВ
A2XSYBY 3х50/16 - 6/10кВ
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A2XSYBY 3х50/16 - 6/10кВ
0.016
км
559,00 RUB
ООО «АС-СНАБ»
Нижний Новгород
A2XSYBY 3х50/16 - 6/10кВ
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