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A2XSEYBY
A2XSEYBY 3х185/35 - 10кВ
A2XSEYBY 3х185/35 - 10кВ
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A2XSEYBY 3х185/35 - 10кВ
0.092
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ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
A2XSEYBY 3х185/35 - 10кВ
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