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A2XRY-J 5х150 - 1кВ

A2XRY-J 5х150 - 1кВ
0.503
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
A2XRY-J 5х150 - 1кВ
0.303
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
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