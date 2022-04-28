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2XY-FL 3х10

2XY-FL 3х10
1.004
км
ООО «ЭлементСтрой НЧ»
Набережные Челны
2XY-FL 3х10
1.004
км
ООО «Кабель НК»
Нижнекамск
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