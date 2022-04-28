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2XSEY 3х120RM/16 - 6/10кВ

2XSEY 3х120RM/16 - 6/10кВ
4.320
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
2XSEY 3х120RM/16 - 6/10кВ
4.700
км
ООО «ЭлКаб+»
Санкт-Петербург
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